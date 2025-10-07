A Tisza-adó a nyugdíj mellett dolgozókat is keményen megsarcolná

A Tisza-adó nemcsak az aktív dolgozókat, hanem a nyugdíj mellett munkát vállaló időseket is drasztikusan sújtaná. A háromkulcsos adórendszer bevezetése akár másfélszeresére vagy kétszeresére is növelheti a nyugdíjas munkavállalók terheit, több százezer forintos nettó bérveszteséget okozva évente – írta az Ellenpont.

A Tisza-adó a nyugdíj mellett dolgozókat is megsarcolná. Tarr Zoltán alelnök kikotyogta a Tisza adóterveit. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Tisza-adó a nyugdíj mellett dolgozók jövedelmét is fenyegeti

Nemrég kiderült, hogy a Tisza Párt adóreformja a nyugdíjasokat is nehéz helyzetbe hozná. A párt tervei szerint a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszer jönne: 15, 22 és 33 százalékos sávokkal.

A módosítás különösen azokat sújtaná, akik a nyugdíj mellett is dolgoznak, hiszen ők jelenleg csak szja-t fizetnek – és pontosan ez az adónem nőne meg radikálisan.

A jelenlegi szabályok alapján a nyugdíjas munkavállalók mentesülnek a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól, így keresetükből kizárólag a 15 százalékos szja-t vonják le.

Ez az egyetlen adótétel azonban az új rendszerben akár 33 százalékra is emelkedhetne – vagyis több mint kétszeresére.

A KSH adatai szerint tavaly több mint 157 ezer 65 év feletti dolgozott Magyarországon, közülük hozzávetőleg minden ötödik az oktatásban vagy az egészségügyben:

