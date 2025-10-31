Orbán Viktor megmutatta: ez vár ránk, ha a Tisza Párt hatalomra kerül – videó

Orbán Viktor videós poszttal jelentkezett közösségi oldalán, melyben összegyűjtötte, mi minden szivárgott ki eddig a Tisza Párt programjából, azaz mire számíthatunk, ha hatalomra kerülnek. "Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!" – írta a videóhoz, mely egyébként azzal kezdődik, hogy maga Magyar Péter jelenti ki egy interjúban: amit a Tisza Párt rendezvényein fellépők mondanak, azok összecsengenek a Tisza véleményével, és persze a Tisza alelnöke is a párt nevében beszél. Ezek után aligha számíthatunk jóra tőlük. Tarr Zoltán ugyanis kamerák előtt kijelentette: "Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre..."

A videó ezt követően Simonovits Andrásra vált, aki a Tisza nyugdíjszakértőjeként beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról. "A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne" – magyarázta a Tisza programját. Erzsébet-utalvány nincs, nyugdíjprémium nincs, nyugdíjadóztatás van – erre készülnek Magyar Péterék, és ezt nem is titkolják. "Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan" – jelentette ki egy másik alkalommal Simonovits.

A Tisza Párt taktikája egyébként jól ismert: "választást kell nyerni, aztán mindent lehet!" Arról persze már nem szeretnek beszélni, mi is ez a minden, időről időre mégis elszólják magukat. Nos, Orbán Viktor videójából is világosan látszik: a Tisza-féle minden valójában semmi jó.