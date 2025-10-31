Orbán Viktor megmutatta: ez vár ránk, ha a Tisza Párt hatalomra kerül – videó

Orbán Viktor videós poszttal jelentkezett közösségi oldalán, melyben összegyűjtötte, mi minden szivárgott ki eddig a Tisza Párt programjából, azaz mire számíthatunk, ha hatalomra kerülnek. "Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!" – írta a videóhoz, mely egyébként azzal kezdődik, hogy maga Magyar Péter jelenti ki egy interjúban: amit a Tisza Párt rendezvényein fellépők mondanak, azok összecsengenek a Tisza véleményével, és persze a Tisza alelnöke is a párt nevében beszél. Ezek után aligha számíthatunk jóra tőlük. Tarr Zoltán ugyanis kamerák előtt kijelentette: "Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre..."
A videó ezt követően Simonovits Andrásra vált, aki a Tisza nyugdíjszakértőjeként beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról. "A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne" – magyarázta a Tisza programját. Erzsébet-utalvány nincs, nyugdíjprémium nincs, nyugdíjadóztatás van – erre készülnek Magyar Péterék, és ezt nem is titkolják. "Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan" – jelentette ki egy másik alkalommal Simonovits.
A Tisza Párt taktikája egyébként jól ismert: "választást kell nyerni, aztán mindent lehet!" Arról persze már nem szeretnek beszélni, mi is ez a minden, időről időre mégis elszólják magukat. Nos, Orbán Viktor videójából is világosan látszik: a Tisza-féle minden valójában semmi jó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.