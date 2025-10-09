Gulyás Gergely: kétszázötvenezer háromgyermekes anya jogosult az szja-mentességre

Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

Ezt mondta el Gulyás Gergely / Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével- írja az MTI.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni

- jegyezte meg.