Gulyás Gergely: kétszázötvenezer háromgyermekes anya jogosult az szja-mentességre

Kormányinfó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 12:35 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 12:36
A Kormányinfón jelentette be.
Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

Ezt mondta el Gulyás Gergely / Fotó: Illyés Tibor /  MTI

Ezt mondta el a Kormányinfón Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével- írja az MTI.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni

 - jegyezte meg.

 

