Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szentkirályi Alexandra: „Újabb részletek derültek ki arról, hogy kormányon mire készül valójában a TISZA”

Szentkirályi Alexandra: „Újabb részletek derültek ki arról, hogy kormányon mire készül valójában a TISZA”

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 12:39
egészségügyTisza PártTarr Zoltán
A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán számolt be a legfrissebb fejleményekről.
Bors
A szerző cikkei

Vajon mit akar valójában az egészségügyben a TISZA? Újabb részletek derültek ki arról, hogy kormányon mire készül valójában a TISZA - írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szombaton megosztott Facebook-bejegyzésében ezt követőn elmondta, hogy ismét Magyar Péter bizalmasa, a TISZA alelnöke és brüsszeli frakcióvezetője, Tarr Zoltán szólta el magát a terveikről.

Ő az, aki egy esztergomi fórumon azt mondta: „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Egy most nyilvánosságra került felvételen a TISZA egészségügyi terveiről rántotta le a leplet. Arról beszélt, hogy túl sok kórházi ágy van Magyarországon, és csökkenteni kell a számukat

- írja Szentkirályi. 

Vagyis Magyar Péter hazudik, amikor arról beszél, hogy ők többet költenének az egészségügyre. Az igazság ezzel szemben az, hogy a tiszások hatalomra kerülve egyáltalán nem fejlesztésekben gondolkodnak, hanem pont az ellenkezőjére készülnek: durva forráskivonást és leépítést terveznek az egészségügyben. A régi liberális szemlélet köszön vissza, vagyis az egészségügyben a betegek érdeke az utolsó

- tette hozzá. 

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője  végezetül így fogalmazott:

De mit is várhatnánk egy olyan párttól, amelynek brüsszeli képviselője, Kollár Kinga azzal büszkélkedett, hogy sikerült megakadályozni 50 kórház felújítását? A TISZA politikusait egyáltalán nem érdekli a magyar emberek jóléte, nekik csak a brüsszeli főnökeik kiszolgálása a fontos.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu