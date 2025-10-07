Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Adatszivárgási botrány: „Nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 17:26
Lánczi Tamás a közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza párt adatgyűjtő applikációja körül egyre több gyanús körülmény lát napvilágot.
Egy hónappal ezelőtt a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal világos kérdéseket intézett a Tisza párthoz arról, hogy kik és milyen forrásból fejlesztették az applikációt. Magyar Péter azonban megtagadta a válaszadást. 

Ugyan szeptember elején arra hivatkozott Radnai Márk, hogy Amerikában folyik az applikáció fejlesztését, mégis több jel mutat arra, hogy a fejlesztésben olyan cég is részt vehetett, amely kapcsolatban állhat az ukrán nemzetbiztonsági szervekkel. Ráadásul a párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, így magyar állampolgárok személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe, ami külföldi befolyásolási kísérletek, választási manipulációk és adathalász támadások előtt nyitott kaput.

Nem fogynak, inkább szaporodnak a kérdések Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett

– hangsúlyozta Lánczi Tamás a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében. 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy az applikáció továbbra is elérhető, és a botrány ellenére sem állították le az adatszivárgást. Ennek fényében ismét felszólította Magyar Pétert, hogy adjon választ: 

kik vettek részt a fejlesztésben, milyen kapcsolatban állnak az ukrán PettersonApps céggel, hogyan történhetett meg az adatok kiszivárgása, és miért nem állították le a rendszert azonnal.

 

