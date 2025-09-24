Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Szentkirályi Alexandra: A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 07:56
Szabó Zsófifenyegetéstámadás
Így reagált a műsorvezetőt ért támadásokra a frakcióvezető.
Bors
A szerző cikkei

"Lenézik, mert anya, fenyegetik, mert kiállt véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket. Ez a tiszás hergelővezérek reakciója arra, hogy Szabó Zsófi a normalitás, a higgadtság, és a konzervatív értékek mellett állt ki" - jelentette be a Facebookon közzétett posztjában Szentkirályi Alexandra.

"Szentkirályi Alexandra"
Szabó Zsófinak üzent Szentkirályi Alexandra / Fotó: Magyar-Nemzet-

Aki nem veled, az ellened - vallják ők és kíméletlenül hazudnak, hergelnek, provokálnak. Gondoljunk bármit is a világról, minden magyar ember sokkal jobb bánásmódot érdemel ennél. De nem szabad felhúzzuk magunkat, nem szabad az ő stílusukban válaszolni. A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság. Ezért fog a hit és a szeretet győzedelmeskedni a gyűlölet felett, ezért fogunk nagyot nyerni áprilisban. Neked pedig kitartást, Zsófi, és ne aggódj, sokkal többen vagyunk veled, mint ahányan támadnak! 

- tette hozzá a frakcióvezető a bejegyzésben, amelyben egy videót is megosztott.

 

