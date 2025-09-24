Szentkirályi Alexandra: A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság

"Lenézik, mert anya, fenyegetik, mert kiállt véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket. Ez a tiszás hergelővezérek reakciója arra, hogy Szabó Zsófi a normalitás, a higgadtság, és a konzervatív értékek mellett állt ki" - jelentette be a Facebookon közzétett posztjában Szentkirályi Alexandra.
Aki nem veled, az ellened - vallják ők és kíméletlenül hazudnak, hergelnek, provokálnak. Gondoljunk bármit is a világról, minden magyar ember sokkal jobb bánásmódot érdemel ennél. De nem szabad felhúzzuk magunkat, nem szabad az ő stílusukban válaszolni. A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság. Ezért fog a hit és a szeretet győzedelmeskedni a gyűlölet felett, ezért fogunk nagyot nyerni áprilisban. Neked pedig kitartást, Zsófi, és ne aggódj, sokkal többen vagyunk veled, mint ahányan támadnak!
- tette hozzá a frakcióvezető a bejegyzésben, amelyben egy videót is megosztott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.