Orbán Viktor: „Herr Weber kezébe vette a tiszás gyeplőt”

Orbán Viktor szerint a brüsszeli politikai elit már bárkinek hajlandó falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról: „A pillanat, amikor Herr Weber néhány száz európai képviselő segítségével kezébe vette a tiszás gyeplőt. Megdöbbentő és szégyenteljes. Szégyenteljes, mert a brüsszelieknek már semmi sem drága.”

Orbán Viktor Fotó: Mediaworks

A kormányfő úgy fogalmazott:

Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak. És megdöbbentő, mert az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van.

Ezt követően még hozzátette: