Magyar Péter mentelmi ügye főnyeremény Brüsszel számára

Orbán Viktor a Kossuth rádióban Magyar Péter mentelmi ügyéről is beszélt. A miniszterelnök szerint Brüsszelnek kapóra jön, hogy találtak egy olyan embert, akiből miniszterelnököt akarnak csinálni, de közben zsarolni is tudják – írja a Ripost.
A kormányfő szerint Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek:
Erre Orbán Viktor mind nemet mond. Mint jelezte, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni.
Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.
A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.