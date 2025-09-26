Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Magyar Péter mentelmi ügye főnyeremény Brüsszel számára

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 12:40
orbánmentelmi jog
Brüsszel így zsarolni tudja a Tisza Párt elnökét.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban Magyar Péter mentelmi ügyéről is beszélt. A miniszterelnök szerint Brüsszelnek kapóra jön, hogy találtak egy olyan embert, akiből miniszterelnököt akarnak csinálni, de közben zsarolni is tudják – írja a Ripost.

EP2I0795
Magyar Péter addig minden támogatást megkap Manfred Webertől, amíg a Tisza Párt teljesíti Brüsszel akaratát / Fotó: Teknos

A kormányfő szerint Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek:

  • Engedjük be a migránsokat, 
  • adjuk fel a rezsicsökkentést, 
  • alakítsuk állt a családtámogatást 
  • és szálljunk be a háborúba. 

Erre Orbán Viktor mind nemet mond. Mint jelezte, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni.

Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.

A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:


 

