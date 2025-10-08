Jól nézzék meg! Ezzel az ukrán figurával dolgozott Magyar Péter a Tisza-appon!

A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. Bizalomgerjesztőnek aligha lehet mondani.
Az pedig rengeget kérdést vet fel, hogy ahogy az Index is írta: az ukrán férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést.
A Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Saját bemutatkozásuk szerint „életmentő robotikai megoldásokat” fejlesztenek, és segítenek az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában.
Az NGO feladatai közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.
A szervezet honlapja szerint a Da Vinci Wolves egységgel szoros együttműködést ápolnak. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára regiment, azaz ezred szintű alakulatként működik - írja a Ripost.
A „Da Vinci Wolves” az orosz–ukrán háború egyik legismertebb zászlóalja. Az egység mára ezreddé nőtte ki magát, és robotikai rendszereket is alkalmaz a fronton, ezek fejlesztésében a Defence Robotics UA is részt vesz.
Mindez felvet több súlyos kérdést:
Hogyan és milyen körülmények között választotta Magyar Péter azt a céget, amelynek vezetője ukrán katonai projektekhez kötődik? Az ukrán milyen hátteret, finanszírozást vagy kapcsolatokat hozott magával?
Ha a Tisza-applikáció valóban olyan fejlesztő közreműködésével készült, aki katonai célú robotikai projekteket is irányít, az felveti a kérdést: milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz és technológiákhoz férhetett hozzá egy civil politikai alkalmazás fejlesztése során?
A tény, hogy egy katonai fejlesztésekben is aktív szereplő vett részt egy magyar politikai alkalmazás létrehozásában, súlyos adatbiztonsági és etikai kérdéseket is felvethet.
