Orbán Viktor: „Így zsarolják a mentelmi huszárt. Szégyen!” – videó

Ahogy a Bors korábban beszámolt, az Európai Parlament döntést hozott Magyar Péter ügyében, mely szerint a képviselők nem függesztették fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.
Magyar ellen még 2024-es diszkóbotrány után indult eljárás garázdaság és rongálás gyanújával, miután egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, majd annak telefonját a Dunába dobta.
Orbán Viktor korábban már egy szöveges bejegyzéssel is reagált a döntésre, melyben úgy fogalmazott:
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!
A miniszterelnök most pedig egy videót is közzétett a Facebook-oldalán, melyhez azt írta:
Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból! Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak. Így zsarolják a mentelmi huszárt. Szégyen!
A videót itt lehet megnézni:
