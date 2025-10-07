Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: „Így zsarolják a mentelmi huszárt. Szégyen!” – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 14:38
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel...
Ahogy a Bors korábban beszámolt, az Európai Parlament döntést hozott Magyar Péter ügyében, mely szerint a képviselők nem függesztették fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.

Magyar Péter_Mk_0007
Magyar Péter Fotó: Makovics Kornel

Magyar ellen még 2024-es diszkóbotrány után indult eljárás garázdaság és rongálás gyanújával, miután egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, majd annak telefonját a Dunába dobta.

Orbán Viktor korábban már egy szöveges bejegyzéssel is reagált a döntésre, melyben úgy fogalmazott: 

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

A miniszterelnök most pedig egy videót is közzétett a Facebook-oldalán, melyhez azt írta: 

Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!  Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak. Így zsarolják a mentelmi huszárt. Szégyen! 

A videót itt lehet megnézni: 

 

