Orbán Viktor újabb kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: „Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 08:15
békeBrüsszelaláírásgyűjtésháború
Orbán Viktor újabb határozott üzenetet küldött Brüsszelnek: Magyarország nem lesz részese a háborús stratégiáknak.
Orbán Viktor ismét világossá tette a közösségi oldalán, hogy Magyarország a béke pártján áll, és nem hagyja, hogy belesodorják a háborúba. Friss Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök hangsúlyozta: „Forró ősz előtt állunk. A brüsszeliek vérszemet kaptak. Kész a háborús stratégiájuk: Ukrajnát be akarják nyomni az unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel. Az oroszok meg majd kifáradnak. Arról híresek.”

Orbán Viktor Koppenhágában is nemet mondott

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a dán fővárosban is világossá tette: Magyarország nem támogatja a háborús terveket.

Koppenhágában világossá tettem, hogy ebből mi nem kérünk. De világossá kell tegyük újra és újra.”

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint csak a kitartás biztosítja, hogy kimaradjunk a fegyveres konfliktusból.

A nemzet védelme nem kampány

A miniszterelnök továbbá azt is leszögezte, hogy Brüsszel téved, amikor azt hiszi, mindez pusztán választási kampány része.

A brüsszeliek azt hiszik a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke.”

Majd emlékeztetett: a magyar nemzet a XX. században kétszer már súlyos árat fizetett a háborús kalandokért.

Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk.”

– figyelmeztetett. A kormányfő szerint a történelem tapasztalata arra kötelezi Magyarországot, hogy következetesen a béke mellett álljon.

Aláírásgyűjtés a békéért

Orbán Viktor éppen ezért arra biztatta a magyarokat, hogy vegyenek részt a békepárti kezdeményezésben.

Aláírásgyűjtésre fel!”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

 

