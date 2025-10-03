Orbán Viktor: a Tisza alelnöke megint elszabadult!

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé közösségi oldalán:

"A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából. Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák “újragondolását” helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. Mi azért nem tévesztjük el a célt.

Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!

– zárta gondolatait a miniszterelnök, aki a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként is hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Ott kiemelte: míg a Tisza Párt sunnyog, mondván: ráérnek a programokról, a tervekről a megválasztásuk után beszélni, addig a nemzeti kormány minden fontos kérdésben kikéri az emberek véleményét. Épp erről szól az aláírásgyűjtés az EU háborús tervei kapcsán, valamint a nemzeti konzultáció, mely a közteherviselést érinti.