Orbán Viktor: aláírásgyűjtést indítunk Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen

Európai Unió
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 11:09 / FRISSÍTÉS: 2025. október 02. 11:32
háborúOrbán Viktor
„Európa öles léptekkel halad a háború felé" - szögezte le a miniszterelnök. Orbán Viktor erről beszélt az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Koppenhágában.

Orbán Viktor arról beszélt Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Koppenhágában, hogy aláírásgyűjtés indulhat Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió előtt lévő javaslatok – köztük az Ukrajnának nyújtandó fegyveradományok, pénzügyi támogatások és a tagjelölti folyamat felgyorsítása – együttesen az orosz-ukrán háború eszkalációját hozhatják, amivel szemben a kormány kész országos akciót indítani.

Orbán Viktor: aláírásgyűjtés indítunk Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen

"Úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy. (...) Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból"

- fogalmazott a Ripost szerint egy újságírói kérdésre válaszolva Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország álláspontja továbbra is változatlan Ukrajna uniós tagságát illetően: amíg a magyar vétó nem megkerülhető, hazánk nem fog hozzájárulni a folyamat előmozdításához.

A kormányfő figyelmeztetett arra is, hogy az uniós intézményekben napirenden van a döntéshozatali mechanizmus átalakítása, amelynek révén bizonyos kérdésekben a jövőben elegendő lenne a minősített többség, és nem lenne szükség egyhangú jóváhagyásra. Orbán szerint ez veszélyeztetné a tagállamok jogát arra, hogy saját nemzeti érdekeiket érvényesítsék az uniós döntéshozatal során.

A tervezett aláírásgyűjtés tehát a kormány álláspontja szerint annak kifejezése, hogy Magyarország ki akar maradni a háborúból, és elutasít minden olyan brüsszeli törekvést, amely a fegyveres konfliktus további elmélyítéséhez vezetne.

 

