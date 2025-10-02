Orbán Viktor: aláírásgyűjtést indítunk Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor arról beszélt Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Koppenhágában, hogy aláírásgyűjtés indulhat Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió előtt lévő javaslatok – köztük az Ukrajnának nyújtandó fegyveradományok, pénzügyi támogatások és a tagjelölti folyamat felgyorsítása – együttesen az orosz-ukrán háború eszkalációját hozhatják, amivel szemben a kormány kész országos akciót indítani.
- fogalmazott a Ripost szerint egy újságírói kérdésre válaszolva Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország álláspontja továbbra is változatlan Ukrajna uniós tagságát illetően: amíg a magyar vétó nem megkerülhető, hazánk nem fog hozzájárulni a folyamat előmozdításához.
A kormányfő figyelmeztetett arra is, hogy az uniós intézményekben napirenden van a döntéshozatali mechanizmus átalakítása, amelynek révén bizonyos kérdésekben a jövőben elegendő lenne a minősített többség, és nem lenne szükség egyhangú jóváhagyásra. Orbán szerint ez veszélyeztetné a tagállamok jogát arra, hogy saját nemzeti érdekeiket érvényesítsék az uniós döntéshozatal során.
A tervezett aláírásgyűjtés tehát a kormány álláspontja szerint annak kifejezése, hogy Magyarország ki akar maradni a háborúból, és elutasít minden olyan brüsszeli törekvést, amely a fegyveres konfliktus további elmélyítéséhez vezetne.
