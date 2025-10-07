Orbán Viktor: Kilóg az ukrán lóláb a Tiszánál

A Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök keddi bejegyzésében kifejtette, hogy a világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből.

Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke. Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején

– fogalmazott Orbán Viktor.