Orbán Viktor: „Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet, ez az ő ajánlatuk”

Megbékéléstől a megfélemlítésig. Tegnap felemelő napunk volt. Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat - írta legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt követően kifejtette, hogy aki templomot épít, az hazát épít, majd kiemelete, hogy Veszprém épülése olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Mint fogalmaz: "Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége".

Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás

- írja Orbán Viktor.

A kormányfő végezetül kiemelte: