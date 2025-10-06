Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: „Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet, ez az ő ajánlatuk”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 07:56
Fontos bejegyzést tett közzé Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Megbékéléstől a megfélemlítésig. Tegnap felemelő napunk volt. Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat - írta legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor

A miniszterelnök ezt követően kifejtette, hogy aki templomot épít, az hazát épít, majd kiemelete, hogy Veszprém épülése olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Mint fogalmaz: "Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége".

Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás

- írja Orbán Viktor. 

A kormányfő végezetül kiemelte:

Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit.

 

