Magyar Péter csúcsra jár: tagad, vádaskodik, lassan oda is eljut, hogy nincs is Tisza alkalmazás

Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz. Bár a linket korábban terheléses támadás érhette, a kiszivárgott adatlista nyilvános, és, mint kiderült, valódi is.

Fotó: Mirkó István

Magyarék Tisza Világ elnevezésű alkalmazásának fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott. Az ukrán közreműködést erősíti, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai is. Ők olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, másikuk viszont egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn-profilja szerint ungvári illetőségű, webfejlesztőként a PettersonAppsnél dolgozik. A vállalkozás többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik.

Ahogy az lenni szokott, a sajtó munkatársai megkeresték Magyar Pétert és a Tisza Pártot is, ahonnan érdemi válasz helyett egy cinikus közleményt kaptak:

„Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”.

Magyar Pétertől már a saját hívei is választ várnak, azonban a közösségi oldalakon csak támad és tagad. Kocsis Máté is arra hívta fle a figyelmet legújabb posztjában, hogy Magyar Péter terel és nem hajlandó érdemi választ adni.

"Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt. Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak. Külön gratulálunk Magyar Péternek, aki csak Ukrajnában talált olyan céget, amelyik az ő nagyszerűségét hirdető oldalt lefejleszti.

Így esett, hogy a Tisza párt átadta az ukránoknak a szimpatizánsai

személyes adatait,

nevét,