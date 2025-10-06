Magyar Péter csúcsra jár: tagad, vádaskodik, lassan oda is eljut, hogy nincs is Tisza alkalmazás

Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz. Bár a linket korábban terheléses támadás érhette, a kiszivárgott adatlista nyilvános, és, mint kiderült, valódi is.
Magyarék Tisza Világ elnevezésű alkalmazásának fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott. Az ukrán közreműködést erősíti, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai is. Ők olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, másikuk viszont egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn-profilja szerint ungvári illetőségű, webfejlesztőként a PettersonAppsnél dolgozik. A vállalkozás többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik.
Ahogy az lenni szokott, a sajtó munkatársai megkeresték Magyar Pétert és a Tisza Pártot is, ahonnan érdemi válasz helyett egy cinikus közleményt kaptak:
„Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”.
Magyar Pétertől már a saját hívei is választ várnak, azonban a közösségi oldalakon csak támad és tagad. Kocsis Máté is arra hívta fle a figyelmet legújabb posztjában, hogy Magyar Péter terel és nem hajlandó érdemi választ adni.
"Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt. Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak. Külön gratulálunk Magyar Péternek, aki csak Ukrajnában talált olyan céget, amelyik az ő nagyszerűségét hirdető oldalt lefejleszti.
Így esett, hogy a Tisza párt átadta az ukránoknak a szimpatizánsai
személyes adatait,
nevét,
címét,
képmását,
ujjlenyomatát,
miközben szegénykéim abban a hiszemben voltak, hogy csak lelkesen gyűjtik a tiszás hűségpontokat.
A Tisza jogsértő eljárásáról csak egy méretes adatszivárgásból értesült a hazai nyilvánosság.
A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad, terel, vádaskodik, sőt, lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról. Kiszolgáltat ő bárkit bárkinek, ha az az érdeke, megmondtuk előre. Lépésről-lépésre, tégláról-téglára!
Kérem, akik letöltötték az UKRÁN TISZA VILÁG applikációt, ne írogassanak ide, nem tudok segíteni.
Kérem, a posztot csak az ossza meg, akinek nincsenek az adatai Ukrajnában!"
