Orbán Viktor: „Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon!”

2022. február 24-én robbant ki a nyílt orosz-ukrán háború. A válság azóta is tart, megállíthatatlanul sodorva bele egyre több és több országot. A veszteségek mindkét oldalon hatalmasak. Négy európai diplomata szerint az európai nemzetek Ukrajnával együttműködve új javaslatot készítenek az orosz-ukrán háború jelenlegi harci vonalai mentén történő tűzszünetre. A terv főként a már korábban megvitatott elképzeléseket tartalmazza. Egy magas rangú európai diplomata elmondta, hogy a javaslat említ egy békebizottságot is, amelynek elnöke Donald Trump amerikai elnök lenne, és felügyelné a terv végrehajtását.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A béketárgyalások helyszínének az Egyesült Államok elnöke Magyarországot jelölte meg. Orbán Viktor pedig már az első perctől kezdve a béke oldalán állt, a béketárgyalásokat sürgette és nem hagyta, hogy a magyar nép belesodródjon a háborúba. Ezen célja mellett még Brüsszellel szembe is kiállt, és minden nehézség ellenére továbbra is betartja a szavát. Legfrissebb bejegyzésében pont ezen ígéretét erősítette meg.

Ez a háború bár nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri. A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését. 185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. Most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. Az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján. Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát.

- hangzott el Orbán Viktor ünnepi beszédében is.