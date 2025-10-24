Orbán Viktor: „Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon!”

2022. február 24-én robbant ki a nyílt orosz-ukrán háború. A válság azóta is tart, megállíthatatlanul sodorva bele egyre több és több országot. A veszteségek mindkét oldalon hatalmasak. Négy európai diplomata szerint az európai nemzetek Ukrajnával együttműködve új javaslatot készítenek az orosz-ukrán háború jelenlegi harci vonalai mentén történő tűzszünetre. A terv főként a már korábban megvitatott elképzeléseket tartalmazza. Egy magas rangú európai diplomata elmondta, hogy a javaslat említ egy békebizottságot is, amelynek elnöke Donald Trump amerikai elnök lenne, és felügyelné a terv végrehajtását.
A béketárgyalások helyszínének az Egyesült Államok elnöke Magyarországot jelölte meg. Orbán Viktor pedig már az első perctől kezdve a béke oldalán állt, a béketárgyalásokat sürgette és nem hagyta, hogy a magyar nép belesodródjon a háborúba. Ezen célja mellett még Brüsszellel szembe is kiállt, és minden nehézség ellenére továbbra is betartja a szavát. Legfrissebb bejegyzésében pont ezen ígéretét erősítette meg.
Ez a háború bár nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri. A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését. 185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. Most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. Az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján. Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát.
- hangzott el Orbán Viktor ünnepi beszédében is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.