Orbán Viktor: Stopposom volt. Irány Salgótarján!

"Stopposom volt. Irány Salgótarján!" - jelentette be a Facebook-oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott. A miniszterelnök és Lázár János ugyanis egynapos turnéra indulnak a keleti országrészbe, amelyről mindketten posztoltak a közösségi oldalaikon. A kormányfő egy benzinkúton vette fel a minisztert, majd egy kávé után indultak az országjárásra - írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Magyar Nemzet azt is megtudta, hogy Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánba és Egerbe megy, valamint egy meglepetéssel is készülnek.

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is megosztott a benzinkúti találkozóról. A felvételből kiderült, hogy Orbán Viktornak valamikor beszédet kell írnia, ugyanis péntek reggel Kolozsváron beszédet fog mondani, és még semmit nem írt meg. A kormányfő szerint az lesz, hogy majd éjszaka kell elvégeznie a feladatot.

A miniszterelnök a miniszterrel való kávézás közben bátorító támogatást is kapott egy, a benzinkúton vásárló asszonytól.