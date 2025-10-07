Orbán Viktor: „A Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki”

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki
– reagált Orbán Viktor az Európai Parlament döntésére.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:
Micsoda szégyen!
Mint ismeretes, az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.
Orbán Viktor bejegyzését itt nézheted meg:
