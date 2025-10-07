Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: „A Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki”

Brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 13:45
Európai ParlamentMagyar Pétermentelmi jogOrbán Viktor
Az Európai Parlament megtartotta Magyar Péter mentelmi jogát. Orbán Viktor keményen üzenetet küldött.
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki

– reagált Orbán Viktor az Európai Parlament döntésére.

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:

Micsoda szégyen!

Mint ismeretes, az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.

Orbán Viktor bejegyzését itt nézheted meg:

 

