Lázár János: Szégyen és gyalázat!

Ma rossz hírt kapott Magyarország, és mindenki, aki közlekedik
- kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett videóját Lázár János.
– A Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a Zrt. a pályahálózatát akartuk felújítani. Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kapja meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat! - fejtette ki az építési és közlekedési miniszter.
