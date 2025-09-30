Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Lázár János: Szégyen és gyalázat!

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 12:23
Magyar PéterTisza Párthitel
A miniszter a közösségi oldalán tudatta a részleteket.

Ma rossz hírt kapott Magyarország, és mindenki, aki közlekedik

- kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett videóját Lázár János.

Lázár János miniszter
Lázár János Fotó: Lehoczky Péter /  MTI

– A Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a Zrt. a pályahálózatát akartuk felújítani. Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kapja meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat! - fejtette ki az építési és közlekedési miniszter.

 

