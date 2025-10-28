BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 17:11
Orbán Viktor a béke fontosságáról beszélt.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég exkluzív interjút adott az M1-nek – most ebből osztott meg a közösségi oldalán egy részletet, amiben a béke fontosságáról beszél.

Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna. Ez Magyarország érdeke!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

