Orbán Viktor: A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég exkluzív interjút adott az M1-nek – most ebből osztott meg a közösségi oldalán egy részletet, amiben a béke fontosságáról beszél.
A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna. Ez Magyarország érdeke!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
