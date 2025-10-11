Piacon bukkant fel Orbán Viktor: "Lángos helyett aláírásgyűjtés"

Nem akárhol tűnt fel szombat délelőtt Orbán Viktor. A miniszterelnök alighanem alaposan meglepte a hétvégi nagybevásárlást intézőket, ugyanis a XX. kerületben, a pesterzsébeti piacon jelent meg váratlanul. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, amelyben bejelentette: a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.
Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk
– emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.
A látogatásról a kormányfő Facebook-posztban is beszámolt, melyhez a következőket fűzte:
Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés.
Orbán Viktor már reggeli, közösségi oldalára feltöltött posztjában jelezte, a mai naptól aláírásgyűjtést indít a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.
„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek” – írta a miniszterelnök reggeli bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.