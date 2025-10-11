Piacon bukkant fel Orbán Viktor: "Lángos helyett aláírásgyűjtés"

Nem akárhol tűnt fel szombat délelőtt Orbán Viktor. A miniszterelnök alighanem alaposan meglepte a hétvégi nagybevásárlást intézőket, ugyanis a XX. kerületben, a pesterzsébeti piacon jelent meg váratlanul. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, amelyben bejelentette: a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Orbán Viktor a pesterzsébeti piacon, személyesen indította meg az aláírásgyűjtést Fotó: Csudai Sándor / Magyar Nemzet

Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk

– emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.

A látogatásról a kormányfő Facebook-posztban is beszámolt, melyhez a következőket fűzte:

Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés.

Orbán Viktor már reggeli, közösségi oldalára feltöltött posztjában jelezte, a mai naptól aláírásgyűjtést indít a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek” – írta a miniszterelnök reggeli bejegyzésében.