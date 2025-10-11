Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: "Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé"

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 07:50
BrüsszelOrbán Viktor
Aggasztó híreket közölt a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint igencsak forró ősz elé nézünk.

Közösségi oldalán elemezte ki a folyamatosan változó, emellett igencsak aggasztó nemzetközi helyzetet Orbán Viktor. Sajnos Brüsszel továbbra sem képes belátni, hogy az orosz-ukrán konfliktust nem lehet fegyveres úton vagy épp szankciókkal megoldani. Ha ez lenne a helyes út, már célra vezetett volna. Magyarország természetesen továbbra is a fegyverszünetet, a békekötést szorgalmazza, a helyzet diplomáciai megoldását.

Orbán Viktor
Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök  Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Forró ősz elé nézünk - üzeni Orbán Viktor

"Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek. Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. 

Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül!

 Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek  nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!" - írja a miniszterelnök.

