Most kaptuk a hírt: itt tart beszédet Orbán Viktor október 23-án

"Már szervezik a békemenetet, a miniszterelnök pedig a Kossuth téren mond ünnepi beszédet október 23-án, ahol az állami ünnepség is lesz" – jelentette be a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy a tavalyi állami ünnepségen és a békemeneten is több százezren vettek részt, a miniszterelnök beszédéről pedig világszerte cikkezett a sajtó. A nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs is megkezdte már a működését, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő videós bejelentése szerint - írja a Metropol.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: már a békemenet is szerveződik, amelynek résztvevőit szeretettel várják az állami ünnepségen is. Orbán Viktor tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. A békemenetet Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be, a tavalyi meneten több százezer ember gyűlt össze.
