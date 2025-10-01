Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: "Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár"

idősek napja
2025. október 01.
nyugdíjcsaládtámogatás
Ma van az Idősek napja! Orbán Viktor már az utolsó simításokat végzi a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten.

,,Az utolsó simításokat végzem a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten" – osztotta meg Orbán Viktor legfrissebb Facebook videójában.

Orbán Viktor már az utolsó simításokat végzi a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten.
Orbán Viktor már az utolsó simításokat végzi a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár, még az év végéig reményeim szerint már novemberben. Mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent. Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak, meg a fiataloknak semmi. De mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!

– közölte a miniszterelnök.

 

