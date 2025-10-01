Orbán Viktor: "Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár"

Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár, még az év végéig reményeim szerint már novemberben. Mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent. Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak, meg a fiataloknak semmi. De mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!