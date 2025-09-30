"A téli nagybevásárláshoz fogjuk felhasználni" – így spórol Piroska a nyugdíjas utalvánnyal

Ugyan még javában tart a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, a szerencsések már kézhez kapták. Sőt van, aki már el is költötte! Annak sem kell aggódnia, aki még nem kapta meg a nyugdíjas utalványt, október 15-ig ugyanis a postás mindenkinél csenget vele. Akit nem talál otthon, az az értesítést követően 10 napig még átveheti a postahivatalban. A 30.000 forint összértékű utalványt több részletben is fel lehet használni, mivel különböző címletekben érkezik.
Piroska és a férje már megkapták az utalványukat. Most listát írnak, mi mindent szeretnének rajta vásárolni. Négy unokájuk van, ezért sokat sütnek-főznek, ahhoz pedig sok alapanyag kell – mondta a Borsnak.
Minden évben még a fagy beállta előtt megejtjük a nagy téli bevásárlást. Liszt, cukor, só, olaj és minden olyan tartós élelmiszer, amit el tudok rakni a spájzba. És hogy miért a tél beállta előtt? Mert akkor még biztosan tudunk autóval menni
– érvel Piroska. Fagyban, hóban már nem szívesen ül autóba. A nagybevásárlások híve, és most ennek a nyugdíjkiegészítésnek nagyon örültek.
Nekünk ez óriási segítség, hogy nem kell a nyugdíjhoz hozzányúlni, ezzel fizethetünk
– indokolja.
Nagy a család, bőven van hova tenni a pénzt. Annál is inkább, mert hamarosan itt van a mikulás és a karácsonyi ünnepek, mindenkinek szeretnének egy kis ajándékkal kedveskedni, így marad erre pénzük. Arra azonban figyelni kell, hogy nem minden üzletben váltják be a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. Mutatjuk az üzletek listáját, ahol nem lehet beváltani az utalványokat. Az élelmiszer utalványt kizárólag hideg élelmiszer vásárlására lehet felhasználni.
A karácsonyi sütés-főzéshez is jól fog jönni. Ilyenkor a gyerekek felváltva vagy egyszerre, de mind jönnek hozzánk, és mindegyik szereti a hasát!
– nevet Piroska, aki ilyenkor kimondottan figyeli az akciókat és értékeli, hogy az üzletek versenyeznek értük. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni, ezt is tudják. A jövő év elején viszont majd érkezik a 13. havi nyugdíj, ami szintén óriási segítség lesz számukra.
