Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor

Október 3-án, pénteken ismét ellátogatott a Kossuth Rádió stúdiójába Orbán Viktor, hogy a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről, a hazai és nemzetközi helyzetről beszéljen a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként. Az interjú első kérdéseként az orosz-ukrán konfliktus került szóba. Orbán Viktor arra a kérdésre, miért gondolja alaptalannak, hogy Oroszország legyőzhető, kiemelte: itt nem véleményvita van, hanem az a kérdés, hogy mit csinálunk. A miniszterelnök szerint az európai háborús stratégia tévedésen alapul, ugyanis azt veszik alapul, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a gazdasági erőforrásokból, mint mi, és gazdaságilag meg fognak roppanni. "Minden nap meghal több száz vagy több ezer ember, minden nap elégetünk sok száz millió eurót, a végén milliárdokat, és folyamatos a kockázata annak, és folyamatos a kockázata annak, hogy mi, Európa, egyre mélyebben vonódunk bele ebbe a háborúba. A végén még azok kerekednek felül, akik katonákat is akarnak küldeni. Tehát az egész EU-s háborús stratégiának súlyos következményei vannak egész Európára nézve" - magyarázta, hozzátéve: ő két alapvető kérdést tett fel, amire az EU nem tud választ adni: meddig tart mindez, és mennyibe fog kerülni?
175-180 milliárd eurót költöttünk eddig erre a háborúra úgy, hogy Európának nincs pénze. Az, hogy tovább bírjuk anyagilag, mint Oroszország, egy délibáb, ez a rendszer össze fog omlani - emelte ki. Az is példátlan, hogy a szembenálló felek nem tárgyalnak. Magyarország épp a tárgyalást szorgalmazza.
Nyugaton rosszabb bőrben vannak, mint mi, gazdasági összehúzódás van, emelte ki a miniszterelnök. Alighanem ennek is köszönhető, hogy a "folyosókon" már egyre többen érzik úgy, hogy Magyarország stratégiája jobb, mint az EU-é.
Az EU 27 tagállam közös szervezete, egy új tag felvételéhez mind a 27 tag támogatása szükséges. Ha egy ország úgy dönt, hogy nem akar egy jelentkező országot felvenni, nem akar velük az EU közösségében velük létezni, akkor joga van nem elfogadni a csatlakozási tervet. Tehát a magyaroknak nem kell törődniük azzal, mit akar a másik 26 tagállam: a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal, erről szavaztak.
Ukrajna sorsán mi nem tudunk változtatni, én Magyarországot meg akarom kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerülve Ukrajnával, mi is háborúban álljunk az oroszokkal
– fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: stratégiai megállapodást javasol az EU és Ukrajna között, de ne vegyük fel őket.
Aláírásgyűjtést szervez Orbán Viktor a brüsszeli háborús tervek ellen.
"Ne sunnyogjunk, nem vagyunk tiszások, beszéljünk egyenesen: Magyarország ebben a kérdésben megosztott, Ukrajna EU-tagságának ügyében" – kezdte, hozzátéve: sok tiszás és DK-s támogatja a kérdést, több százezren vannak, akik Brüsszelt támogatják.
Ha nemzeti kormány van, nem megyünk háborúba, nem küldjük oda a pénzünket. Ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, amelyek Brüsszelpárti kormányok, akkor megyünk háborúba, meg pénzt is küldünk oda.
Ez egy belső vita, amit el kell rendezni. Minden választásnak ez tétje. Talán az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb tétje lesz majd. Ez a tagság. És van a háború. Van egy háborús terv, hogy a frontvonalon van megoldása a háborúnak. Vagy mondjuk mi: legyen diplomáciai megoldás, mert nem lehet katonailag megoldani a konfliktust" – folytatta, hozzátéve: az aláírásgyűjtés támogatást jelent, azt mutatja, hogy a magyarok nem kívánnak részt venni a brüsszeli háborús stratégiában. Háborúellenes nemzeti összefogás nélkül nehéz távoltartani a háborút. Emlékeztetett: két világháborúból sem sikerült kimaradnunk. Most ki akarunk maradni a háborúból, ehhez azonban nemzeti egység kell, politikai megerősítés.
A háromgyelmekes anyák szja-mentességének – mely szárdától lép életbe – alapja egy egyszerű gondolat:
Ha nem születik elég gyermek, akkor elfogyunk
– válaszolt riporteri kérdésre Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott: a mi „méretünkben” minden nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, „életveszély”.
Látni kell, hogy egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, létkérdés történelmi és gazdasági horizonton is, hogy hányan vagyunk – világított rá a miniszterelnök.
A nyugati példát felidézve azt mondta: az ő útjuk az volt, hogy behoznak muszlimokat. "Mások kipróbálták előttünk, én nem javaslom. Amit most látunk Nyugaton, az nem vonzó."
Az állam természetesen nem szólhat, nem is szól bele, kinek hány gyereke legyen, arra azonban törekedhet, hogy akik több gyereket vállalnak, ne éljenek rosszabbul, mint akik csak egyet. Épp erről szólnak a családsegítő kedvezmények.
Minden gazdasági eszközt, amit lehetséges, a családok megsegítésére fordítok
- emelte ki Orbán Viktor.
