Orbán Viktor: „Az unió elhatározta, hogy háborúba megy”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 18:57
Zajlik Brüsszelben az EU csúcs. Orbán Viktor szomorúan látja a helyzetet.
Magyarország miniszterelnöke szerint minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból. 

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Komoly hangvételű, már már szomorú bejelentést tett közösségi oldalán Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Brüsszelben éppen EU csúcs zajlik, és nem túl fényes a helyzet. 

„Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra. Adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az európai unióba, szóval minden a háborúról szól. Én úgy látom, hogy az unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat” – avatta be a világ alakulásába a magyarokat Orbán Viktor, majd folytatta: 

„Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az európai uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.” 

