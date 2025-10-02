Orbán Viktor: „Az unió elhatározta, hogy háborúba megy”

Magyarország miniszterelnöke szerint minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Komoly hangvételű, már már szomorú bejelentést tett közösségi oldalán Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Brüsszelben éppen EU csúcs zajlik, és nem túl fényes a helyzet.

„Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra. Adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az európai unióba, szóval minden a háborúról szól. Én úgy látom, hogy az unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat” – avatta be a világ alakulásába a magyarokat Orbán Viktor, majd folytatta:

„Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az európai uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”