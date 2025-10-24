Orbán Viktor: Hosszú és sűrű nap volt a tegnapi. Felemelő és embert próbáló egyszerre

Összegző posztot tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor az október 23-i események kapcsán. Mint írta, hosszú és sűrű nap volt a tegnapi, ugyanakkor felemelő és embert próbáló egyszerre. Megköszönte mindenkinek, aki részt vett a Békemeneten.
Felemelő érzés volt ennyi béke- és szabadságszerető magyarral együtt emlékezni történelmünk legbátrabb, 56-os hőseire.
Aztán irány Brüsszel. A béke fuvallata után jött a brüsszeli valóság rideg huzata. Háború, szankciók, éjszakába nyúló vita. Embert próbáló. De a küldetés teljesítve. Magyarország érdekeit megvédtük: az ukránok nem jönnek be, a magyarok pénzét nem viszik ki. Köszönet Robert Ficonak, hogy képviselte Magyarország érdekeit, amíg meg nem érkeztünk. A csúcs véget ért, de a munka folytatódik itt, Brüsszelben
- írta posztjában a miniszterelnök.
