Orbán Viktor: Fontos választás jön, mert az unióban a magyarok számára rossz döntések születnek - Videó

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Salgótarjánból. A kormányfő többek között a város jelenéről és jövőjéről beszélt - írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán



– Az lenne a nagy bravúr, ha az 1990-ben az iparvesztés miatt megszűnt városoknak megtalálnánk a jövőt. 2010 óta sokat tettünk ezért, ennek emblematikus eredménye, hogy a 21-es utat elhoztuk Salgótarjánig, a várost rákötötték az autópályára – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Salgótarjáni Városi Televíziónak adott interjúban.

Mint ahogyan a kormányfő felidézte, 1990 óta parlamenti képviselő, 1998-ban járt Salgótarjánban először, azóta foglalkozik a város sorsával. Kiemelte,

megállapodás született arról, hogy megépítik a 21-es tehermentesítő szakaszát és elviszik az országhatárig, bekapcsolva a felvidéki ipar vérkeringésébe.

A munkanélküliség a felére csökkent, a közmunkarendszerrel sok embert támogattak. A városban nagy létszámú a cigány közösség, kulcskérdés, hogy nekik is legyen munkájuk, megtalálják a helyüket a város életében – mondta a kormányfő. Hozzátette, Salgótarjában megszületett a megállapodás, hogy megerősítik a felsőoktatást, felújítják a régi épületet hárommilliárd forintból és lehetővé teszik, hogy azt az Óbudai Egyetem használja.

A város 1,8-2 milliárd forintnyi megörökölt költségvetési hiányát a kormány állja, jövőre pedig kétmilliárd feletti összeget adnak a városnak. Arról is megállapodtak, hogy a belterületi utakat nagyjából másfél milliárd forintból megcsinálják a hozzá tartozó közművekkel együtt. A város jövője jobban néz ki, mint reggel 9-kor – állította a kormányfő.

Az interjúban többmilliárdos közmű- és infrastruktúra-fejlesztést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a salgótarjáni felsőoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban kiemelte:

Mindig az a kérdés, hogy megvan-e a városban minden, ami a teljes értékű élethez kell.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy a fiatalok ne azért menjenek el a településről, mert valamilyen szolgáltatást nem találnak meg itt.

Kiemelten fontos, hogy a városnak legyen szellemi élete. Ehhez szükség van tanárokra és minőségi szolgáltatásokra is

– jelentette ki Orbán Viktor.