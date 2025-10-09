Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Fontos választás jön, mert az unióban a magyarok számára rossz döntések születnek - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 21:40
választáskormányfő
A miniszterelnök ezúttal Salgótarjánból jelentkezett. Orbán Viktor szerint egy fontos választásnak nézünk elébe.
Bors
A szerző cikkei

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Salgótarjánból. A kormányfő többek között a város jelenéről és jövőjéről beszélt - írja a Magyar Nemzet.

orbán viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán


– Az lenne a nagy bravúr, ha az 1990-ben az iparvesztés miatt megszűnt városoknak megtalálnánk a jövőt. 2010 óta sokat tettünk ezért, ennek emblematikus eredménye, hogy a 21-es utat elhoztuk Salgótarjánig, a várost rákötötték az autópályára – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Salgótarjáni Városi Televíziónak adott interjúban. 

Mint ahogyan a kormányfő felidézte, 1990 óta parlamenti képviselő, 1998-ban járt Salgótarjánban először, azóta foglalkozik a város sorsával. Kiemelte, 

megállapodás született arról, hogy megépítik a 21-es tehermentesítő szakaszát és elviszik az országhatárig, bekapcsolva a felvidéki ipar vérkeringésébe. 

A munkanélküliség a felére csökkent, a közmunkarendszerrel sok embert támogattak. A városban nagy létszámú a cigány közösség, kulcskérdés, hogy nekik is legyen munkájuk, megtalálják a helyüket a város életében – mondta a kormányfő. Hozzátette, Salgótarjában megszületett a megállapodás, hogy megerősítik a felsőoktatást, felújítják a régi épületet hárommilliárd forintból és lehetővé teszik, hogy azt az Óbudai Egyetem használja. 

A város 1,8-2 milliárd forintnyi megörökölt költségvetési hiányát a kormány állja, jövőre pedig kétmilliárd feletti összeget adnak a városnak. Arról is megállapodtak, hogy a belterületi utakat nagyjából másfél milliárd forintból megcsinálják a hozzá tartozó közművekkel együtt. A város jövője jobban néz ki, mint reggel 9-kor – állította a kormányfő.

Az interjúban többmilliárdos közmű- és infrastruktúra-fejlesztést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. 

A kormányfő a salgótarjáni felsőoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban kiemelte: 

Mindig az a kérdés, hogy megvan-e a városban minden, ami a teljes értékű élethez kell.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy a fiatalok ne azért menjenek el a településről, mert valamilyen szolgáltatást nem találnak meg itt. 

Kiemelten fontos, hogy a városnak legyen szellemi élete. Ehhez szükség van tanárokra és minőségi szolgáltatásokra is

–  jelentette ki Orbán Viktor. 

Elmondta, Salgótarján legnagyobb problémája, hogy „nem kerek”, ugyanis jelenleg nincs felsőoktatási intézménye. Ezt fogja pótolni az Óbudai Egyetem a hamarosan a településen megnyíló campusával. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban kiemelte, hogy kétfajta munkahelyteremtés létezik: az állami támogatású és az önállóan alakuló. 

Abban állapodtunk meg a polgármesterrel, hogy felvesszük Salgótarjánt arra a listára, amelyet a nagy nemzetközi beruházások számára felajánlunk

– jelentette ki a miniszterelnök. Mint mondta, ebben Lázár János építési és közlekedési miniszternek is fontos szerepe van, ugyanis a településen vannak olyan területek, amelyek a MÁV tulajdonában vannak, ugyanakkor alkalmasak lennének munkahelyteremtésre. 

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy munkahely vagy állami segítséggel, vagy anélkül jön létre. Salgótarján és Pécs olyan városok, ahova állami segítség kell, a HIPA sikeres állami intézmény már sok beruházást hozott hazánkba, és Salgótarjánt is felvették azoknak a településeknek a listájára, ahová mihamarabb befektetést hoznak. 

A kormányfő felidézte, hogy a korábbi polgármesterrel is jó viszonyt ápolt, de a tempó nem a Fideszben megszokott volt, neki most az a fontos, hogy a következő tíz év legyen jó. 

A mostani polgármester ambiciózus, a kormány jövőképében pedig ott van Salgótarján, Orbán Viktor maga is vissza fog térni a városba. 

– 2026-ban fontos választás jön, mert az unióban a magyarok számára rossz döntések születnek. Nem olyan gazdaságpolitikát kell csinálni, ami a salgótarjániaknak előnytelen, ráadásul háborúpárti – mutatott rá a kormányfő. 

Orbán Viktor emlékeztetett: a jelenlegi kormány alatt a város megújult, pénzügyi lehetőséget kapott, 33 milliárdnál is többet adtak az egészségügyre a modern onkológiai központ létrehozásával, valamint megmentették a környék emlékeit is. – Ami Salgótarjánban és környékén történt, az kizárólag állami forrásból ment – mutatott rá.

– Az építésügyi kormányzat és a helyi önkormányzat az egész várost próbálja revitalizálni, ezen dolgoznak a szakembereik. Ahhoz, hogy a város tovább tudjon fejlődni, az kell, hogy ne brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak, illetve az, hogy a városnak kormánypárti vezetése legyen. A kormány nélkül ez a város nem tud lendületet venni – fogalmazott a miniszterelnök, sok sikert kívánva a város lakóinak.

Itt végignézheted Orbán Viktor interjúját

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu