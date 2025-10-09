Orbán Viktor: Fontos választás jön, mert az unióban a magyarok számára rossz döntések születnek - Videó

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Salgótarjánból. A kormányfő többek között a város jelenéről és jövőjéről beszélt - írja a Magyar Nemzet.
– Az lenne a nagy bravúr, ha az 1990-ben az iparvesztés miatt megszűnt városoknak megtalálnánk a jövőt. 2010 óta sokat tettünk ezért, ennek emblematikus eredménye, hogy a 21-es utat elhoztuk Salgótarjánig, a várost rákötötték az autópályára – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Salgótarjáni Városi Televíziónak adott interjúban.
Mint ahogyan a kormányfő felidézte, 1990 óta parlamenti képviselő, 1998-ban járt Salgótarjánban először, azóta foglalkozik a város sorsával. Kiemelte,
megállapodás született arról, hogy megépítik a 21-es tehermentesítő szakaszát és elviszik az országhatárig, bekapcsolva a felvidéki ipar vérkeringésébe.
A munkanélküliség a felére csökkent, a közmunkarendszerrel sok embert támogattak. A városban nagy létszámú a cigány közösség, kulcskérdés, hogy nekik is legyen munkájuk, megtalálják a helyüket a város életében – mondta a kormányfő. Hozzátette, Salgótarjában megszületett a megállapodás, hogy megerősítik a felsőoktatást, felújítják a régi épületet hárommilliárd forintból és lehetővé teszik, hogy azt az Óbudai Egyetem használja.
A város 1,8-2 milliárd forintnyi megörökölt költségvetési hiányát a kormány állja, jövőre pedig kétmilliárd feletti összeget adnak a városnak. Arról is megállapodtak, hogy a belterületi utakat nagyjából másfél milliárd forintból megcsinálják a hozzá tartozó közművekkel együtt. A város jövője jobban néz ki, mint reggel 9-kor – állította a kormányfő.
Az interjúban többmilliárdos közmű- és infrastruktúra-fejlesztést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő a salgótarjáni felsőoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban kiemelte:
Mindig az a kérdés, hogy megvan-e a városban minden, ami a teljes értékű élethez kell.
Hozzátette, a legfontosabb, hogy a fiatalok ne azért menjenek el a településről, mert valamilyen szolgáltatást nem találnak meg itt.
Kiemelten fontos, hogy a városnak legyen szellemi élete. Ehhez szükség van tanárokra és minőségi szolgáltatásokra is
– jelentette ki Orbán Viktor.
Elmondta, Salgótarján legnagyobb problémája, hogy „nem kerek”, ugyanis jelenleg nincs felsőoktatási intézménye. Ezt fogja pótolni az Óbudai Egyetem a hamarosan a településen megnyíló campusával. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban kiemelte, hogy kétfajta munkahelyteremtés létezik: az állami támogatású és az önállóan alakuló.
Abban állapodtunk meg a polgármesterrel, hogy felvesszük Salgótarjánt arra a listára, amelyet a nagy nemzetközi beruházások számára felajánlunk
– jelentette ki a miniszterelnök. Mint mondta, ebben Lázár János építési és közlekedési miniszternek is fontos szerepe van, ugyanis a településen vannak olyan területek, amelyek a MÁV tulajdonában vannak, ugyanakkor alkalmasak lennének munkahelyteremtésre.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy munkahely vagy állami segítséggel, vagy anélkül jön létre. Salgótarján és Pécs olyan városok, ahova állami segítség kell, a HIPA sikeres állami intézmény már sok beruházást hozott hazánkba, és Salgótarjánt is felvették azoknak a településeknek a listájára, ahová mihamarabb befektetést hoznak.
A kormányfő felidézte, hogy a korábbi polgármesterrel is jó viszonyt ápolt, de a tempó nem a Fideszben megszokott volt, neki most az a fontos, hogy a következő tíz év legyen jó.
A mostani polgármester ambiciózus, a kormány jövőképében pedig ott van Salgótarján, Orbán Viktor maga is vissza fog térni a városba.
– 2026-ban fontos választás jön, mert az unióban a magyarok számára rossz döntések születnek. Nem olyan gazdaságpolitikát kell csinálni, ami a salgótarjániaknak előnytelen, ráadásul háborúpárti – mutatott rá a kormányfő.
Orbán Viktor emlékeztetett: a jelenlegi kormány alatt a város megújult, pénzügyi lehetőséget kapott, 33 milliárdnál is többet adtak az egészségügyre a modern onkológiai központ létrehozásával, valamint megmentették a környék emlékeit is. – Ami Salgótarjánban és környékén történt, az kizárólag állami forrásból ment – mutatott rá.
– Az építésügyi kormányzat és a helyi önkormányzat az egész várost próbálja revitalizálni, ezen dolgoznak a szakembereik. Ahhoz, hogy a város tovább tudjon fejlődni, az kell, hogy ne brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak, illetve az, hogy a városnak kormánypárti vezetése legyen. A kormány nélkül ez a város nem tud lendületet venni – fogalmazott a miniszterelnök, sok sikert kívánva a város lakóinak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.