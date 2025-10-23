Orbán Viktor Brüsszelből: „Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött”

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 20:06 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 20:08
EU-csúcsBékemenetBrüsszel
Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelbe.
Bors
A szerző cikkei

Egy biztos, Orbán Viktor október 23-án egy perecet sem pihen, hiszen amint véget ért minden idők legsikeresebb Békemenete már utazott is Brüsszelbe. 

A miniszterelnök ugyanis hivatalos az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára.  

Legfrissebb bejegyzése szerint pedig már meg  is érkezett az EU-csúcsra:

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

- írta már Brüsszelből Orbán Viktor. 

 

