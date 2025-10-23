Orbán Viktor Brüsszelből: „Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött”

Egy biztos, Orbán Viktor október 23-án egy perecet sem pihen, hiszen amint véget ért minden idők legsikeresebb Békemenete már utazott is Brüsszelbe.

A miniszterelnök ugyanis hivatalos az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára.

Legfrissebb bejegyzése szerint pedig már meg is érkezett az EU-csúcsra:

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

- írta már Brüsszelből Orbán Viktor.