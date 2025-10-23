Orbán Viktor Brüsszelből: „Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött”

Egy biztos, Orbán Viktor október 23-án egy perecet sem pihen, hiszen amint véget ért minden idők legsikeresebb Békemenete már utazott is Brüsszelbe.
A miniszterelnök ugyanis hivatalos az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára.
Legfrissebb bejegyzése szerint pedig már meg is érkezett az EU-csúcsra:
Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött
- írta már Brüsszelből Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.