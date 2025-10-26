BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: Ébredjetek! Lázadjatok! Vár a hazátok!

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 09:57
október 23.Orbán Viktor
Október 23-ai beszédéből idézett posztjában a miniszterelnök.

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Facebook-oldalán. Posztjában az október 23-ai Békemenetet követő, Kossuth Lajos téren tartott beszédéből idézett. "Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy. Ébredjetek! Lázadjatok! Vár a hazátok" – üzente.

Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé és kezdjetek hozzá! Merjél és tegyél! Kockáztass! Védd meg, ami a legnemesebb!

 – emelte ki.

