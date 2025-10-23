Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten!

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 20:40
Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor csütörtök este megérkezett az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelbe. A miniszterelnökkel az odaúton Bohár Dániel készített interjút, amelyből most egy rövid részletet meg is osztott a közösségi oldalán. 

Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b) Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A riporter arra volt kíváncsi, hogy lesz-e budapesti békecsúcs, miután a minap Donld Trump bejelentette, hogy nem lesz, legalábbis nem most. Később, a bejelentésre reagálva Szijjártó Péter így fogalmazott a Facebook-oldalán:

Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére. Ennek a vérontásnak véget kell vetni, de ez nem a csatatéren fog véget érni. Ez csak diplomáciával, a tárgyalóasztalnál folytatott tárgyalásokkal fog véget érni. És mi készek vagyunk biztosítani ehhez a helyszínt és a szükséges feltételeket.

Bohár Dániel kérdésre, miszerint a Békemenet után és a budapesti békecsúcs körül kialakul helyzet miatt milyen lesz most megérkeznie Orbán Viktornak Brüsszelbe, a miniszterelnök határozottan kijelentette:

Lesz békecsúcs Budapesten!

A kormányfő úgy fogalmazott:

A Békemenet meg a Békecsúcs ugyanannak az éremnek a két oldala. Azért lesz a Békecsúcs Magyarországon, mert van Békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, amely ezt a kormányt adja Magyarországnak. 

Orbán Viktor teljes válaszát itt nézheted meg: 

 

