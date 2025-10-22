Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videóval jelentkezett, amiben elmondja, hogy miért fontos a Békemenet, és az, hogy minél többen ott legyenek október 23-án az eseményen.
Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
