Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videóval jelentkezett, amiben elmondja, hogy miért fontos a Békemenet, és az, hogy minél többen ott legyenek október 23-án az eseményen.

Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.