Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 13:38
békeBékemenet
Orbán Viktor elmondta, miért fontos a Békemenet.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videóval jelentkezett, amiben elmondja, hogy miért fontos a Békemenet, és az, hogy minél többen ott legyenek október 23-án az eseményen.

Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
