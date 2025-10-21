Orbán Viktor megmutatta a Békemenet előkészületeit

Október 23-án lesz a Békemenet, amire rengeteg embert vár Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki most megosztott pár képet az esemény előkészületeiről.

Készülünk! Találkozzunk október 23-án a Békemeneten!

– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.