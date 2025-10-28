Vatican News: szeretettel fogadták Orbán Viktort és családját a Szent Péter bazilikában

A Ripost írja, hogy Orbán Viktor arra kérte a Szentatyát a hétfői látogatása során, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Ha a miniszterelnök a pápához megy, akkor nyitott fülekre talál, hiszen ne felejtsük el: XIV. Leó elődje, Ferenc pápa is teljes mellszélességgel kiállt a békéért.
A pápával való találkozás után Orbán Viktort egy interjúban arról kérdezték, hogy miért állnak olyan kevesen a világon a béke oldalán:
A nyugati világban valóban kevesen vagyunk, de ne felejtsük el, hogy a Glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van.
A kormányfő rámutatott, hogy Kína, az arabok, a távol-keletiek és India illetve a nyugati világ erősebbik része, az Egyesült Államok is a béke oldalán áll.
Orbán Viktor és családja vatikáni látogatásáról a Vatican News egy hosszú Facebook-bejegyzésben emlékezett meg:
Orbán Viktor és családja szentmisén vett részt a Szent Péter bazilikában, majd áthaladt a Szent Kapun a pápai audiencia előtt
Október 27-én hétfőn reggel nyolc órakor Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, gyermekeikkel, unokáikkal együtt szentmisén vettek részt a Szent Péter bazilika kanonoki Kórus kápolnájában, ahol október 7-én, Magyarok Nagyasszonya ünnepének vigíliáján Erdő Péter bíboros érsek mutatott be szentmisét. A szentmisét követően felkeresték a bazilikában a Szent István király alapította egykori magyar zarándokház helyén álló emléktáblát, majd az Orbán család tagjai, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet és Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora kíséretében áthaladtak a Szent Kapun.
A bazilikán keresztülhaladva az éppen arra járó magyar zarándokok és többen idegenek is szeretettel köszöntötték a miniszterelnököt, aki innét a Damazusz-udvarba ment a kíséretével, ahol a Pápai Svájci Gárda kormányfőnek kijáró tisztelettel köszöntötte a delegációt. Kilenc órakor pedig Leó pápa fogadta dolgozószobája ajtajában a magyar miniszterelnököt, majd zárt ajtók mögött kezdődött kettejük beszélgetése.
A hétfő reggeli szentmisét az Orbán család kérte, hogy lelkileg készülődjenek a Szentatyával való találkozásra, mint ahogy ezt mindig is tették a megelőző pápáknál tett látogatásaik esetében. Kifejezetten kérték, hogy ne legyen külön, zártkörű szentmise, hanem az egyik szokásos reggeli, olasz nyelvű szentmisébe kapcsolódnának be a bazilikában. Jorge Romero argentin szerzetes pap volt az éppen szolgálattevő a Szeplőtelen Fogantatás Fiai kongregációból, aki olasz nyelven celebrálta a szentmisét. Latin-amerikai temperamentummal a szószéket elhagyva a hívek elé lépve prédikált olaszul. A napi olvasmány nyomán, Pál szavait értelmezte, aki a Galatákhoz írt levélben arról tanít, hogy „nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy továbbra is félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így: Abba, Atya”. Ez az istengyermekség ajándéka, melyet a keresztségben kapunk – szólt az atya, majd megkérdezte, hogyan mondják magyarul azt, hogy „istengyermekség”, és szépen, többször is megismételte a szót magyarul, amiről a szentmise után az egyik Orbán unoka így mesélt nekem: „az istengyermekséget én is megértettem”.
Az evangélium Lukács könyvéből a tizennyolc éve meggörnyedt asszony meggyógyítását mondta el. Jorge atya összekapcsolta a szentleckét az evangéliummal: Az istengyermekségben elnyert szabadság megköveteli, hogy kiegyenesedjünk, hogy egyenes derékkal járjunk – akár tizennyolc éven át tartó megkötöttség után is –, majd Isten áldását kérte a küldöttségre és az egész magyar népre. A szép ároni záróáldás után a Szeplőtelen Fogantatás oltárkép felé fordulva elénekeltük a Boldogasszony Anyánk régi magyar himnuszunkat.
