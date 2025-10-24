Orbán Viktor: „Az Erő velünk van!”

Hatalmas tömeg gyűlt össze az október 23-ra hirdetett Békemeneten: nehéz pontosan megtippelni, hány ember dönthetett úgy az ország minden pontjából, hogy kimutassa támogatását, valamint hirdesse a béke és a szabadság fontosságát, azonban kétségtelen, hogy rengetegen gyűltek össze.

Fotó: MW

Orbán Viktor: Magyarország nem felejt!

A Kossuth téren szinte semennyi hely nem maradt: a tér teljesen megtelt a Békemenetet követően.

Ez már az űrből is látszik

- kezdte ünnepi beszédét Orbán Viktor.

Mindezeket tekintetbe véve a magyar kormányfő nem is túlzott, amikor percekkel ezelőtt megosztott egy friss fotót a békemenetről, amihez az alábbi kijelentést fűzte: