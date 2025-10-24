BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Orbán Viktor: „Az Erő velünk van!”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 14:55 / FRISSÍTÉS: 2025. október 24. 14:59
Kossuth térenBékemenetMagyarország
Október 23-án a békemenetre hatalmas tömeg gyűlt össze.
Hatalmas tömeg gyűlt össze az október 23-ra hirdetett Békemeneten: nehéz pontosan megtippelni, hány ember dönthetett úgy az ország minden pontjából, hogy kimutassa támogatását, valamint hirdesse a béke és a szabadság fontosságát, azonban kétségtelen, hogy rengetegen gyűltek össze. 

Fotó: MW

Orbán Viktor: Magyarország nem felejt!

A Kossuth téren szinte semennyi hely nem maradt: a tér teljesen megtelt a Békemenetet követően. 

Ez már az űrből is látszik

 - kezdte ünnepi beszédét Orbán Viktor. 

Mindezeket tekintetbe véve a magyar kormányfő nem is túlzott, amikor percekkel ezelőtt megosztott egy friss fotót a békemenetről, amihez az alábbi kijelentést fűzte: 

Mi vagyunk Magyarország legnagyobb politikai ereje!

 

