Orbán Viktor: „Az Erő velünk van!”

Hatalmas tömeg gyűlt össze az október 23-ra hirdetett Békemeneten: nehéz pontosan megtippelni, hány ember dönthetett úgy az ország minden pontjából, hogy kimutassa támogatását, valamint hirdesse a béke és a szabadság fontosságát, azonban kétségtelen, hogy rengetegen gyűltek össze.
A Kossuth téren szinte semennyi hely nem maradt: a tér teljesen megtelt a Békemenetet követően.
Ez már az űrből is látszik
- kezdte ünnepi beszédét Orbán Viktor.
Mindezeket tekintetbe véve a magyar kormányfő nem is túlzott, amikor percekkel ezelőtt megosztott egy friss fotót a békemenetről, amihez az alábbi kijelentést fűzte:
Mi vagyunk Magyarország legnagyobb politikai ereje!
