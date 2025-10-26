Október 23: a Facebookon is tarolt a Fidesz

Miközben Magyar Péter egyre kínosabban igyekszik bizonygatni, hogy kevesen voltak a Békemeneten – ami semmi mást nem támaszt alá, csupán a Tisza Párt válságát –, addig a számok elég világosan mutatják, kire, kikre voltak igazából kíváncsiak a magyarok október 23-án. Deák Dániel a Digitális Szuverenitás Központ felmérését tette közzé közösségi oldalán, melyből egyértelműen látszik: bizony a Fidesz mindent vitt az online térben is.

"Magyar Péter egészen nevetséges dolgokat írt ki arról, hogy a Facebookon mennyien követték az ő rendezvényét. Ezért is érdemes megvizsgálni a valódi számokat: a Digitális Szuverenitás Központ elküldte nekem, hogy a Fidesz és az ellenzék október 23-án mennyi interakciót és videómegtekintést tudott szerezni. Teljes félreértés az, ahogy Magyar Péter és a balliberális sajtó csupán egy-egy Facebook-oldalt kiragadva készít összehasonlításokat, hiszen a Fidesznek egy nagy közössége van a digitális térben is. Ennek megfelelően, ha valamire való elemzést akarunk készíteni, akkor oldalak sokaságát kell összehasonlítani egymással. Éppen ezért a Digitális Szuverenitás Központ megvizsgálta, hogy a száz legtöbb interakciót hozó fideszes és az ugyancsak a száz legtöbb interakciót hozó ellenzéki pártpolitikai oldal mekkorát ment október 23-án.

Természetesen igazságtalan lenne csak a Fideszt a Tiszával összehasonlítani, mert akkor a Fidesz hatalmasat nyerne, ezért az ellenzéki Facebook-oldalak közé bele van számítva Fekete-Győr Andrástól kezdve Karácsony Gergelyen át mindenki. És még így is a Fidesz több videómegtekintést és interakciót hozott október 23-án.

Tehát nemcsak az utcákon voltak legalább kétszer többen a patrióták, hanem a digitális térben is győzelmet arattak!

- összegezett Deák.