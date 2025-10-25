Közel kétszer annyi embert érdekelt a Békemenet

A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül.
Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – ez derül ki a Nézőpont Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős, telefonos kutatásából.
A közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé.
