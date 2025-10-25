BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Válságban a Tisza: ezért bizonygatja egyre kínosabban Magyar Péter, hogy kevesen voltak a Békemeneten

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 14:19
Tisza PártBékemenet
Magyar Péter azért bizonygatja egyre kínosabban, hogy kevesen voltak a Békemeneten, mert el akarja kendőzni a Tisza válságát.

Megy a porhintés: azért vergődik Magyar Péter egyre hangosabban, hogy alig volt valaki a Békemeneten, mert el akarja terelni a figyelmet a Tisza Párt válságáról. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter idén már nem fogja bemutatni a jelöltjeit. Ugyanis nincsenek.

Deák Ferenc tér
Fotó: Máté Krisztián / bors

Arról a Bors is beszámolt, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, tehát szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással. Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban ezt el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak. 

Kiderült az is, hogy Magyar Péter a saját embereit is alázza, csupán „kólás doboznak” nevezi a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.

Deák Dániel beszámolt róla, hogy miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket.

Mindezt most a Telex is megerősítette, a tiszás propagandalap ugyanis azt írja: a jelenlegi elképzelés szerint csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki. Magyarul, 

Magyar Péter már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet,

emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást.

Mindez azt jelenti, hogy komoly belső válságtól szenved a Tisza, éppen ezért próbálja mindenféle manipulatív fotóval és álhírrel azt bizonygatni Magyar Péter, hogy többen voltak az ő rendezvényén, mint a Békemeneten, ezzel akarja elfedni ezeket a problémákat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
