Válságban a Tisza: ezért bizonygatja egyre kínosabban Magyar Péter, hogy kevesen voltak a Békemeneten

Megy a porhintés: azért vergődik Magyar Péter egyre hangosabban, hogy alig volt valaki a Békemeneten, mert el akarja terelni a figyelmet a Tisza Párt válságáról. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter idén már nem fogja bemutatni a jelöltjeit. Ugyanis nincsenek.

Deák Ferenc tér

Fotó: Máté Krisztián / bors

Arról a Bors is beszámolt, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, tehát szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással. Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban ezt el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak.

Kiderült az is, hogy Magyar Péter a saját embereit is alázza, csupán „kólás doboznak” nevezi a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.

Deák Dániel beszámolt róla, hogy miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket.

Mindezt most a Telex is megerősítette, a tiszás propagandalap ugyanis azt írja: a jelenlegi elképzelés szerint csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki. Magyarul,

Magyar Péter már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet,

emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást.