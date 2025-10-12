Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor nem kertelt: ennek se Brüsszel, se az ukránok nem fognak örülni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 17:05
Európai UnióminiszterelnökUkrajnaMagyarország
Magyarország nem fizet mások háborújáért! Orbán Viktor vasárnap közzétett videó-bejegyzésében az ukránok és a brüsszeliek közös tervéről beszélt.
Bors
A szerző cikkei

Az ukránok nem viccelődnek, megmondják egyenesen, bármi áron be akarnak kerülni az Európai Unióba – mondta el Orbán Viktor vasárnap közzétett videó-bejegyzésében.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Magyarország ezt nem akarja, hangsúlyozta, valamint arról is beszélt, hogy az ukránok megmondják egyértelműen, nekik pénzre van szükségük. Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Pénz kell a hadsereghez, nem tudják eltartani a saját államukat, nem tudják kifizetni a nyugdíjakat, a fizetéseket, ezért nekik pénz kell. Adjatok nekünk pénzt, megmondják egyenesen.”

Ennek is van egy akadálya, ezt Magyarországnak hívják.

Orbán Viktor elmondta, mit akarnak az ukránok

„Ezért az ukránok a saját szájukkal meg is mondták, hogy az kell, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Brüsszel és Ukrajna összeműködik ebben a dologban”

– világított rá a miniszterelnök.

 

 

