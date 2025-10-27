BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Lázár János: Út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 16:32
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérfejlesztésvasút
A fejlesztésektől azt várják, hogy 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi 40 millió utasra nő a budapesti repülőtér utasforgalma.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a repülőtéren, sajtótájékoztatón.

Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját, így az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Budapesten. Ez egyben cáfolja azt az állítást, hogy a kormány főváros ellenes politikát folytatna - jegyezte meg az építési és közlekedési miniszter.

A fejlesztésektől azt várják, hogy 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi 40 millió utasra nő a budapesti repülőtér utasforgalma, illetve a vasútvonalon a belvárosból 15-20 perc alatt érhető majd el a repülőtér 

- mondta a politikus.

