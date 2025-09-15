Kubatov Gábor: ,,Várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll"

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az MLSZ működését és különösen Csányi Sándor elnököt bírálta az Indexnek adott interjúban. Szerinte a szövetség úgy viselkedik, mintha hatóság lenne, miközben „nem a szövetségnek vannak klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége, csak ez most nem látszik, amit roppant mód sajnálunk”.

Kifogásolta, hogy az MLSZ fontos döntéseket hoz a klubok megkérdezése nélkül, például a magyar-szabályt is előzetes egyeztetés nélkül vezették be.

– emelte ki, hozzátéve, hogy a döntés drasztikusan megdrágította a magyar játékosokat, miközben a fiatalok pályán töltött ideje alig nőtt.

Kubatov szerint az is beszédes, hogy 14 éves elnöksége alatt, nyolc bajnoki cím és tizenegy dobogós helyezés ellenére Csányi Sándor soha nem kereste meg személyesen, amikor jelentős változtatást akart bevezetni.

– mondta, megjegyezve, hogy az MLSZ még a szakmai bizottság olyan tagjainak a véleményét sem kérte ki, mint Dárdai Pál vagy Lőw Zsolt. Kubatov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem személyes ellentétről van szó, kizárólag szakmai problémái vannak, és kész a párbeszédre: