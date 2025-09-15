Kubatov Gábor: ,,Várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll"

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az MLSZ működését és különösen Csányi Sándor elnököt bírálta az Indexnek adott interjúban. Szerinte a szövetség úgy viselkedik, mintha hatóság lenne, miközben „nem a szövetségnek vannak klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége, csak ez most nem látszik, amit roppant mód sajnálunk”.
Kifogásolta, hogy az MLSZ fontos döntéseket hoz a klubok megkérdezése nélkül, például a magyar-szabályt is előzetes egyeztetés nélkül vezették be.
Hirtelen, előkészítetlenül bevezetik a magyar-szabályt, úgy, hogy nem egyeztetnek a klubokkal, de még a szakmai bizottság tagjaival sem
– emelte ki, hozzátéve, hogy a döntés drasztikusan megdrágította a magyar játékosokat, miközben a fiatalok pályán töltött ideje alig nőtt.
Kubatov szerint az is beszédes, hogy 14 éves elnöksége alatt, nyolc bajnoki cím és tizenegy dobogós helyezés ellenére Csányi Sándor soha nem kereste meg személyesen, amikor jelentős változtatást akart bevezetni.
Az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne
– mondta, megjegyezve, hogy az MLSZ még a szakmai bizottság olyan tagjainak a véleményét sem kérte ki, mint Dárdai Pál vagy Lőw Zsolt. Kubatov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem személyes ellentétről van szó, kizárólag szakmai problémái vannak, és kész a párbeszédre:
Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a Fradi-szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult…
