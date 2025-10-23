Kocsis Máté: Peti, ne húzzátok fel magatokat!

Ahogy arról a Bors már beszámolt, soha nem látott, óriási tömeg gyűlt össze az október 23-i Békemeneten. Az elképesztő sikerről, ami egyben azt is jelenti, hogy a jobboldal mögött továbbra is ott áll a választók többsége, mások mellett már Orbán Viktor és Szentkirályi Alexandra is beszámolt.

Hozzájuk csatlakozott most Kocsis Máté is. A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán osztott meg egy diagramot, egy Magyar Péternek szóló üzenettel azok után, hogy tiszások menete csúnyán felsült.

Peti, ne húzzátok fel magatokat! Ez csak a mai résztvevőkről szól. Khm.

– fogalmazott Kocsis Máté.