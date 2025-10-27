Hidvéghi Balázs: Utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit!

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 16:21
Hidvéghi BalázsBrüsszelvideó
Fontos felhívást tett közzé Magyarország Kormánya Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs.
Ezen a héten fejeződik be a Nemzeti Konzultációs ívek kézbesítése - hívta fel a figyelmet a videóban a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A videóhoz csatolt bejegyzésében végezetül kijelentette:

Utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit! Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

Hidvéghi Balázs teljes videóját itt lehet megnézni: 


 

