Hidvéghi Balázs: Utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit!

Ezen a héten fejeződik be a Nemzeti Konzultációs ívek kézbesítése - hívta fel a figyelmet a videóban a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
A videóhoz csatolt bejegyzésében végezetül kijelentette:
Utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit! Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!
Hidvéghi Balázs teljes videóját itt lehet megnézni:
