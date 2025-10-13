Hidvéghi Balázs: Bárki üzenhet Brüsszel bábjainak

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 14:08
Már több mint 2 millió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet.
Hidvéghi Balázs Facebook-posztban tudatta, hogy már több mint 2 millió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet. Felhívta rá a figyelmet, hogy ez az az alkalom, amikor világosan üzenhetünk Brüsszelnek és hazai bábjainak.

Nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból! Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat – így Magyarországot is. A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék.

- fogalmazott. Megjegyezte,a magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől, ezért is érdemes kitölteni a konzultációt.

 

