"Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre" - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely: kétszázötvenezer háromgyermekes anya jogosult az szja-mentességre / Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével - írja az MTI.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni

- jegyezte meg.