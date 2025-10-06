Most érkezett a hír: lemondott a francia miniszterelnök

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
A szeptember 9-én kinevezett Lecornu egy éven belül a harmadik miniszterelnök volt Franciaországban. Kinevezése után csaknem négy héttel, vasárnap este mutatta be kormányának minisztereit.
Az eredeti tervek szerint az új testület hétfőn tartotta volna első ülését, és a miniszterelnök kedden mondta volna el programbeszédét a Nemzetgyűlésben - írja az MTI.
