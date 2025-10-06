Most érkezett a hír: lemondott a francia miniszterelnök

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sébastien Lecornu
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 10:50
Távozik hivatalából a francia kormányfő, Sébastien Lecornu.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

Lemondott a francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu. Fotó: Hans Lucas via AFP

A szeptember 9-én kinevezett Lecornu egy éven belül a harmadik miniszterelnök volt Franciaországban. Kinevezése után csaknem négy héttel, vasárnap este mutatta be kormányának minisztereit. 

Az eredeti tervek szerint az új testület hétfőn tartotta volna első ülését, és a miniszterelnök kedden mondta volna el programbeszédét a Nemzetgyűlésben - írja az MTI.

 

