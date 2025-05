Hogyan lett Gerard Depardieu francia ikonból a legnagyobb botrányhős?

A párizsi bíróság bűnösnek találta a francia színészt, két nő szexuális zaklatásának ügyében. Gerard Depardieu 18 hónap felfüggesztettet kapott. És bár ez az első, hogy elítélik, a botrányai közül ez már a sokadik. Az egykori francia filmművészet kiemelkedő alakja, ma már csak árnyéka önmagának.

Gerard Depardieu-t bűnösnek találták két nő szexuális zaklatásának ügyében (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto)

Gerard Depardieu fellebbez a döntés ellen

A 76 éves sztár hiába tagadta a vádakat, a bíróság mégis bűnősnek találta két nő szexuális zaklatásának ügyében. A vád szerint Gerard Depardieu a The Green Shutters című film forgatásán két kolléganőjét, egy 54 éves díszlettervezőt és egy 34 éves rendezőasszisztenst is szexuálisan zaklatta. A legendás színész végig tagadta a vádakat:

Nem fogok szórakozni 76 évesen 130 kilóval. Elég boldogtalan vagyok így is. Nem fogom más fenekét fogdosni sem a forgatáson, sem máshol.

A bíróság azonban bűnösnek találta és elítélte. Gerard Depardieu 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ítélet után a színész ügyvédje azonnal bejelentette, hogy fellebbezni fognak.

Gerard Depardieu ügyvédje azonnal fellebbezett az ítélet ellen (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Gerard Depardieu egy szexuális ragadozó lenne?

De nem ez lesz az egyetlen teher, ami még nyomni fogja a színész vállát. Számos nő jelentkezett, hogy bejelentést tegyen a színész ellen hasonló vádakkal. Gerard Depardieu-nek pedig valószínűleg ismét bíróság elé kell állnia egy állítólagos nemi erőszak ügyben, ami még 2018-ban történt. Charlotte Arnoud, fiatal színésznő nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolta a színészt 2018-ban. Az ügyet azonban bizonyítékok hiányában egy évvel később megszüntették. 2020-ban azonban újra elővették és a színészlegenda számíthat rá, hogy emiatt is bíróság elé kell majd állnia. Charlotte Arnoud bejelentése pedig egy lavinát indított el, Heléne Darras, Ruth Baza és tizenhárom másik nő is megvádolta szexuális zaklatással.

Élete most nem olyan szórakoztató, mint amit a Gerard Depardieu vígjátékokban megszokhattunk tőle (Fotó: Mahoudeau Clement/ABACA / Northfoto)

Gerard Depardieu adót sem fizetett

A zaklatások mellett pedig egy másik súlyos bűncselekmény miatt is nyomozás folyik ellene. 2012-ben ugyanis a francia származású Gerard Depardieu bejelentette, hogy Belgiumba költözik a kedvezőbb adózási feltételek miatt. Néchinben vásárolt is egy ingatlant, ahova be is jelentkezett állandó lakosként. A Mediapart állítása szerint azonban több bejelentés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a színész valójában nem is él életvitelszerűen az országban. Így nyomozást indítottak ellene. Amennyiben pedig megállapítják, hogy valóban nem él ott, akkor a francia színésznek szembe kell néznie az elmúlt 13 évnyi felgyülemlett adótartozással is, amit addig felhalmozott Franciaországban.