Teltház és vastaps fogadta Orbán Viktort a Harcosok klubja edzőtáborában - képeken és videón a legjobb pillanatok

Már javában zajlik a Harcosok Klubja edzőtáborának második napja. Mint ismert, a hétvégén Zánkán zajló rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, akit szombaton vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok. A mostani a második edzőtábora a Harcosok Klubjának, az elsőre egy hónapja Sátoraljaújhelyen került sor.

A táborban többek között előadást tartott a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs, a Lázárinfókkal hatalmas sikereket arató Lázár János is, a főelőadó pedig Orbán Viktor volt. Mindegyikük felvázolta az előttünk álló választás tétjét, illetve ismertette azt a győzelmi tervet, amelynek végrehajtása már megkezdődött és érezhetően megerősítette a nemzeti oldalt - fogalmazott Deák Dániel.

Ezt a közvélemény-kutatások is visszaigazolják, a legpontosabbnak számító kutatóintézetek felmérései alapján a Fidesz erősödött az elmúlt hónapokban, míg az ellenzék megtorpant és gyengülésnek indult.

A képre kattintva megnézheted képgalériánkat a Harcosok klubja edzőtáboráról: