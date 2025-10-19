Teltház és vastaps fogadta Orbán Viktort a Harcosok klubja edzőtáborában - képeken és videón a legjobb pillanatok

Már javában zajlik a Harcosok Klubja edzőtáborának második napja. Mint ismert, a hétvégén Zánkán zajló rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, akit szombaton vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok. A mostani a második edzőtábora a Harcosok Klubjának, az elsőre egy hónapja Sátoraljaújhelyen került sor.
A táborban többek között előadást tartott a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs, a Lázárinfókkal hatalmas sikereket arató Lázár János is, a főelőadó pedig Orbán Viktor volt. Mindegyikük felvázolta az előttünk álló választás tétjét, illetve ismertette azt a győzelmi tervet, amelynek végrehajtása már megkezdődött és érezhetően megerősítette a nemzeti oldalt - fogalmazott Deák Dániel.
Ezt a közvélemény-kutatások is visszaigazolják, a legpontosabbnak számító kutatóintézetek felmérései alapján a Fidesz erősödött az elmúlt hónapokban, míg az ellenzék megtorpant és gyengülésnek indult.
A képre kattintva megnézheted képgalériánkat a Harcosok klubja edzőtáboráról:
Mindezt Magyar Péter saját magának is köszönheti, hiszen például kiszivárogtak az adóemelési tervei, Ruszin-Szendi fegyverviselési botrányba került, de Tarr Zoltán is bevallotta, hogy hazudni fognak a kampányban. A politikai napirend szintén átalakult: ma már a Tisza védekezik a botrányai miatt, nem pedig fordítva.
Orbán Viktor ma is több bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán az edzőtáborból.
Jó buli volt tegnap, de ma már újra meló van
– írta a legújabb videójához a kormányfő.
Edzőtábor 2025 – ezzel a mondattal is megosztott már egy videót ma a miniszterelnök.
Míg egy másik videóban pedig az látható, hogy rengetegen vannak jelen a zánkai edzőtáborban.
Szombaton hatalmas tapssal köszöntötték Orbán Viktort a második Harcosok Klubja edzőtábor résztvevői, amiről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztott meg videót a közösségi oldalán.
A helyszínről Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója már bejelentkezett korábban.
Egész jól nézünk ki
– idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében.
Menczer Tamás felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is:
Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen.
Jelen van és felszólalt Lázár János is.
Zánkán is megmutattuk, hogy a történelem jó oldalán állunk, jó helyen vagyunk, igazunk van, és mi, a Harcosok Klubjában a jövő oldalán állunk
– közölte az építési és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja második edzőtáborában.
Kocsis Máté képgalériát osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője a nagy tömeg kapcsán megjegyezte:
Na ez az, amit a tiszás kamuprofilok nem tudnak megtenni.
